Копенгаген, 6 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Министр экономики Дании Симон Коллеруп сообщил СМИ, что правительство предлагает усилить контроль над торговыми сетями и продаваемыми в них товарами. Поэтому министерство к следующему году подготовит законопроект о существенном усилении надзора за магазинами и бутиками, в особенности из-за рубежа.

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«Мы должны быть в состоянии защитить датских потребителей от, допустим, опасных детских игрушек или каких-либо приборов, от поддельных фейрверков, вне зависимости от того, приобретаются ли эти товары в Дании или через китайский онлайн-магазин. Поэтому у нас есть потребность в разработке современного законодательства», — заявил глава датского ведомства. Готовящийся законопроект предоставит датским властям право контролировать торговые сети посредством анонимных проверок и санкций. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Надзор будет вестись не только за самими магазинами, но также за группами в социальных сетях, в которых ведется торговля. Датские власти будут иметь право блокировать такие сайты и выписывать штрафы.