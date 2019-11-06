Владикавказ, 6 ноября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба представил спектакль «Берег неба» на IX Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ». Фестиваль проходит с 4 по 8 ноября во Владикавказе.

Труппа Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба

Заместитель генерального директора Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба рассказала, что абхазский театр уже не первый год принимает участие в этом фестивале и занимает призовые места. Результаты последнего фестиваля будут объявлены позже.

В конце ноября актеры Абхазского драмтеатра примут участие в фестивале «Южная сцена» в Нальчике.

В IX Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ» приняли участие актеры драматических театров из Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики, Южной Осетии.