Великий Новгород, 6 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 6 ноября, открывается XXIII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, фестиваль пройдёт в течение восьми дней — до 13 ноября — на семи площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе.

Пресс-служба Международного фестиваля Ф.М.Достоевского Призы фестиваля — статуэтки работы новгородского мастера Вячеслава Смирнова

Сегодня, 6 ноября, в день открытия фестиваля запланирован телемост между Старой Руссой и Великим Новгородом.

«В Великом Новгороде фестиваль откроет Московский театр на Таганке спектаклем «8 (Восемь)» по мотивам романа «Бесы», а в Старой Руссе Санкт-Петербургский православный драматический театр «Странник» покажет «Идиота». Объединить два города планируется до начала спектаклей во время торжественной церемонии открытия», — сообщили в минкульте Новгородской области.

Всего в программе фестиваля спектакли 21 театра из семи стран — России, Франции, Польши, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Армении и Белоруссии. Россию на фестивале также представят театры из Коми и Алтайского края.

«География фестиваля расширяется. Почему именно такие театры? Мы хотели сделать своего рода «бабочку», у которой есть «сердцевина», Новгород и Старая Русса, а есть «крылья» — от Анкары до Воркуты, от Хельсинки до Алтая. Нам было очень интересно понять, как мысль Фёдора Михайловича Достоевского, как его текст в театральной интерпретации воспринимают на разных полюсах нашей матушки-земли, потому что это — разные ментальности», — отметил художественный руководитель фестиваля Даниил Донченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя. Новгородская область к юбилейному дню рождения Достоевского намерена подготовить масштабную программу.