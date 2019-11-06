Киев, 6 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В настоящее время более трети жителей Украины (35%) вообще не имеют сбережений «на черный день».

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, обнародованные 5 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным опроса, еще треть жителей страны имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), на месяц (12%) и на 2 месяца (11%).

Социологи подчеркивают, что на срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, и лишь 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов — 17% — не смогли оценить на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Исследователи делают вывод, что в сравнении с 2018 г. число украинцев, не имеющих сбережений, уменьшилось, а тех, кто не смог оценить свои запасы, стало примерно на столько же больше.

Также результаты соцопроса показали, что основными источниками доходов украинских семей являются заработная плата (64%) и пенсия (29%). Далее с большим отрывом следуют доходы от сельскохозяйственного / приусадебного хозяйства (10%), от самозанятости (7%), социальных выплат / дотаций / субсидий / стипендий (6%), инвестиций / сбережений / собственности / страховки (2%) и пособий по безработице / выходных пособий (1%).

Research & Branding Group информирует, что опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года, был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.