Берлин, 6 ноября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sportbox.

Ronnie Macdonald Арсен Венгер

Отмечается, что Венгер согласился стать главным тренером клуба.

«Я заинтересован в работе с «Баварией». Тренерская работа — вся моя жизнь», — сказал Венгер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. Претендентами на его место, помимо Венгера, называются Ральф Рангник и МассимилианоАллегри.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, а также по семь раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны.