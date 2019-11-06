Калуга, 6 ноября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Калуге организована проверка по факту применения физической силы судебными приставами в отношении 72-летнего пенсионера. Об этом 6 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калужской области Илья Силаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебные приставы

По предварительным данным, 17 октября пожилой мужчина находился в зале судебного заседания мирового суда Калуги как слушатель. В ходе судебного заседания у пенсионера внезапно зазвонил телефон, после чего судья потребовала от мужчины покинуть помещение. После неоднократных отказов выполнить это требование, судебные приставы принудительно вывели мужчину из зала суда.

В настоящее время следователем проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.