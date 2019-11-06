В Калуге приставы выгнали пенсионера из зала суда
Калуга, 6 ноября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Калуге организована проверка по факту применения физической силы судебными приставами в отношении 72-летнего пенсионера. Об этом 6 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Калужской области Илья Силаев.
По предварительным данным, 17 октября пожилой мужчина находился в зале судебного заседания мирового суда Калуги как слушатель. В ходе судебного заседания у пенсионера внезапно зазвонил телефон, после чего судья потребовала от мужчины покинуть помещение. После неоднократных отказов выполнить это требование, судебные приставы принудительно вывели мужчину из зала суда.
В настоящее время следователем проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.