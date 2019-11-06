Киев, 6 ноября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. «Прямо сейчас начинается новая газовая война, в которой, правда, именно все украинцы, по сути, являются заложниками», — заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук сегодня, 6 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Эксперт прокомментировал сегодняшнее заявление главы Газпрома Алексея Миллера об условиях подписания нового транзитного газового контракта с Украиной.

ИА REGNUM напоминает, что речь идет от трех условиях Газпрома — урегулирование судебных споров между Газпромом и «Нафтогазом», то есть взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств; готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 г. и определение объемов таких закупок; создание Киевом сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

«Суть войны — «нагнуть» Украину на свои условия. Одновременно напугав Европу потенциальным прекращением поставок газа через Украину. Чем это может закончиться? Мы все помним январь 2009 года (тогда при отсутствии контракта Россия прекратила поставку газа Украине, что спровоцировало масштабный энергетический кризис — ред.)», — заявил Корнейчук.

Он считает, что дело совершенно не в стоимости газа, ведь, по сути, сейчас Газпром зарабатывает даже больше, поскольку продает Украине свой газ через европейских посредников, что бы ни говорили по этому поводу в Киеве.

«Но есть ключевые моменты для Кремля. Первый — продавить выгодный транзитный контракт с минимальной стоимостью оплаты транзита. Второй — заставить Украину отказаться от судебных претензий», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев критически оценил предложение России об одностороннем «обнулении» претензий, заявив о том, что Киеву предложено «понять и простить» 22 млрд долларов.

«Ищу и не нахожу в озвученных в медиа предложениях о встречных шагах России на сопоставимые суммы… Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ», — заявил менеджер украинской энергетической госкомпании.