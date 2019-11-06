Москва, 6 ноября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Светлана Радченко будет временно курировать реформу обращения с отходами вместо покинувшего этот пост Владимира Логинова. Об этом сообщили 6 ноября в Минприроды, передает RT.

Mpr.gov.ru Светлана Радченко

Министерство ждёт решения правительства, добавили в пресс-службе.

Логинов был назначен заместителем министра в ноябре 2018 года, он занимался контролем и координацией работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления. Под его кураторством находилась и мусорная реформа, начатая в России 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, документ об увольнении заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.