Ростов-на-Дону, 6 ноября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Ростовской области общая сумма, которая выделена на завершение строительства проблемных объектов в 2019 году, превысит 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 ноября.

Долгострой

«В общей сложности за этот год из бюджета региона на достройку домов граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будет направлено более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что из бюджета Ростовской области на завершение строительства и ввод в эксплуатацию долгостроев, степень строительной готовности которых превышает 65%, направлено более 228 млн рублей.