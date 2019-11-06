Москва, 6 ноября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Усиление штрафных санкций для автомобилистов не повлияет на безопасность дорожного движения, а станет новым поводом для необоснованных поборов с граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

«Вместо того, чтобы прижать злостных нарушителей, лихачей и отморозков, нам навязывают ужесточение скоростного режима, которое ударит по законопослушным автовладельцам», — указал Миронов.

Настоящая цель введения штрафов за превышение скорости на 10−20 км/ч — повысить не безопасность движения, а уровень поборов с граждан.

«Правительству действительно впору всерьёз задуматься над ограничением скорости — той скорости, с которой растет фискальная и нефискальная нагрузка на граждан, скорости, с которой пустеют кошельки рядовых россиян», — убежден Миронов.