Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. 7 ноября в Переславле-Залесском Ярославской области будет торжественно открыт после ремонта памятник Владимиру Ленину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Переславского райкома КПРФ Александр Дыма.

Wikimedia.com Памятник Ленину в Переславле до разрушения

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник был сломан в 2017 году в ходе реконструкции дома культуры «Ювента», около которого находится объект культурного наследия. Ленину оторвали руку и разбили уникальные барельефы постамента. Несмотря на заявления в полицию, виновные так и не были установлены. По словам коммунистов, отремонтировать памятник оказалось непросто.

«Рука оказалась не самым сложным элементом, она была оторвана по шву, ее просто приварили. Пока Ленина валяли, его сильно повредили и в других местах. Были трещины, сквозные пробоины — он полый внутри. Были разбиты и барельефы. Два восстановили, третий пока не готов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАлександр Дыма.

Разбитый памятник

Разбитый памятник

Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Это старейший в области памятник Ленину. Если за разрушение памятника ответственности никто не понёс, то восстановившим его людям грозит ответственность. Никаких документов на реставрацию не оформлялось.

«Если бы мы попытались делать всё по правилам, мы бы просто потеряли памятник. Полторы тонны цветмета лежали на площади — на него уже покушались. Мы отремонтировали его на волонтёрских началах. Если меня спросят — кто это сделал, я скажу — «Бог помог». Наш православный — Иисус Христос. Кадыров же говорит, что ему Аллах помогает. А департамент охраны наследия ничего не сделал для сохранения — одни отписки и болтовня», — высказал свое мнение Александр Дыма.

Стоит отметить, что памятник официально не имеет хозяина. Торжественное возвращение обновлённого монумента состоится 7 ноября в 12 часов.