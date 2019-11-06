Москва, 6 ноября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий процедуру отмены решения избиркома о результатах выборов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума РФ

С административным исковым заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов могут обратиться избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов на выборные должности, которые не были зарегистрированы в результате действий (бездействия) должностных лиц избирательной комиссии.

Такое административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.

Также предусматривается сокращенный срок для обращения в суд с административным исковым заявлением об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц избирательной комиссии, препятствовавших выдвижению или регистрации кандидата, списка кандидатов — в течение 10 дней со дня совершения обжалуемых действий (бездействия).

Законопроект принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда.