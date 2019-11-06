Санкт-Петербург, 6 ноября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. В конце октября в Санкт-Петербурге прошла масштабная презентация новых проектов телеканала ТНТ. О новинках рассказывал креативный директор компании Гавриил Гордеев. По его словам, в 2020 году зрители увидят восемь сериалов, два полнометражных фильма и два комедийных шоу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте маркетинга телеканала ТНТ.

Телеканал ТНТ Новинки

Сериалы

«Девушки с Макаровым»

Новый комедийный сериал с Павлом Майковым в главной роли расскажет об эксцентричном начальнике уголовного розыска по фамилии Макаров. Желая насолить превышающему свои полномочия полицейскому, начальство приставляет к нему четырёх молодых девушек-лейтенантов с непростыми характерами и судьбами. Правда, вместо того, чтобы «настучать» на непростого начальника, бывшие студентки решают серьёзно взяться за свои обязанности и найти общий язык с Макаровым.

«Исправление и наказание»

Авторы проекта называют его «первым тюремным ситкомом». По сюжету сериала, олигарх Верхоланцев погибает, оставив значительную долю наследства своей внебрачной дочери — заместительнице начальника колонии в российской глубинке. Пытаясь получить деньги, семья Верхоланцева поджигает дом своей родственницы и получает срок в её же колонии. Теперь главная героиня, сыгранная Анной Михалковой, будет пытаться перевоспитать свою непутёвую «семью».

Телеканал ТНТ Исправление и наказание

«Патриот»

Образцовый гражданин Саня Кучин возвращается в родной город после нескольких лет службы в спецназе. Столкнувшись с несправедливостью в гражданской жизни, молодой человек решает своими силами бороться с коррупцией, мещанством, пьянством и безразличием местных жителей.

Телеканал ТНТ Патриот

«Идеальная семья»

Отец большого семейства, сыгранный Павлом Деревянко, понимает, что не способен обеспечить своим родным даже отпуск в Сочи. Поэтому в тайне ото всех он решает принять участи в новом реалити-шоу под названием «Идеальная семья», съёмки которого проходят в роскошном особняке. Правда, жена главного героя (Ольга Медынич) ещё не знает, что за их «отдыхом» будет наблюдать вся страна.

«Отпуск»

Семья из Северодвинска одиннадцатый раз подряд едет отдыхать в Геленджик. Но в этот раз отпуск проходит не по плану — сын главных героев решает сделать предложение местной жительнице. Теперь двум семействам, северному и южному, придётся найти общий язык и забыть о конфликтах. Главные роли в сериале исполнят: Павел Майков, Демис Карибидис, Арарат Кещян, Татьяна Догилева и др.

Телеканал ТНТ Отпуск

«Иванько»

Главные героини, в исполнении Валентины Мазуниной и Ангелины Миримской, познакомились в отделе полиции. Им обеим за 30, а в жизни «немножко не получилось». Две непохожие друг на друга женщины понимают, что сделать себя счастливыми могут только они сами — так начинается трогательная история Насти и Вали.

«Гусар»

Поручик Рыльский (Гарик Харламов) при помощи машины времени попадает из 1812 года в 2020. Теперь бравому лейб-гвардейцу предстоит познакомиться с ценностями современных людей и постараться найти способ вернуться домой.

«Домой»

"Модный креатор» по имени Вова снимает рекламные ролики про идеальную семью. Вот только с собственной у него не клеится: жена ушла к лучшему другу, а сын давно принимает от него дорогие подарки. Но вместо того, чтобы вернуться в Москву к своей работе, Вова решает бороться за семью в родном Биробиджане.

Фильмы

«Реальные пацаны против зомби»

Полнометражная экранизация популярного сериала будет посвящена теме зомби-апокалипсиса. Ожившие мертвецы заполонили Пермь и только Колян Наумов вместе со своими друзьями может противостоять эпидемии.

Телеканал ТНТ Реальные пацаны против зомби

«Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона»

В полнометражном «расследовании ТНТ» будет рассказано о зарождении российского шоу-бизнеса от лица Эдуарда Сурового (Гарик Харламов) — советского певца и поэта. В съёмках картины также приняли участие: Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская и Максим Фадеев.

Телеканал ТНТ Эдуард Суровый

Юмористические телешоу

«Нам надо серьёзно поговорить»

Ведущей и звездой нового «психолого-комедийного шоу» стала Юлия Ахмедова. К ней на приём будут приходить девушки, партнеры которых не готовы обсуждать проблемы в отношениях. По мотивам личных переживаний своих «пациенток» Ахмедова напишет стендап-выступление и выступит перед непутёвыми избранниками. Теперь, когда о проблемах пары узнает вся страна, молодые люди точно захотят поговорить.

«Женский стендап»

Первое стендап-шоу в России, резидентами которого будут исключительно женщины.

Продолжение следует

Помимо новинок, на презентации также анонсировали продолжения популярных сериалов и программ ТНТ. Среди них: «Полицейский с Рублевки», «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Год культуры», «ЖУКИ», «ТРИАДА», Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, «Однажды в России», «Где логика?», «Импровизация», «Студия СОЮЗ» и реалити-шоу «Холостяк».

Телеканал ТНТ Где логика?

Даты выхода новых проектов и продолжения старых пока не сообщаются.