Тверь, 6 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируют создать в Тверской области. Ключевые мероприятия по его созданию обсудил губернатор Тверской области Игорь Руденя с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым 6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируют создать в Тверской области

«Создавая и реализуя такие проекты с помощью Минпромторга, Трансмашхолдинга, мы выполняем поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина относительно развития нашей региональной экономики, развития производств, импортозамещения. Мы благодарны президенту страны, правительству РФ за поддержку Тверского вагоностроительного завода. Реализация нового проекта — это исторический этап развития предприятия», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Проект промышленного кластера предполагает локализацию на территории региона производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Якорным предприятием кластера должен стать ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Реализация проекта рассчитана на 2020−2024 годы, объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Регион получит более 17,7 тыс. новых рабочих мест. Для реализации проекта при правительстве Тверской области создана рабочая группа.

Кирилл Липа на встрече отметил, что Тверской вагоностроительный завод сегодня является лидером в отрасли. По его словам, в 2020 году на заводе будут работать более 10 тыс. человек — больше, чем когда-либо, расширится и индустрия вокруг предприятия.

Также на встрече обсуждалась тема создания на базе Тверского машиностроительного кластера Центра компетенций в области общественного транспорта.

«Это важный сегмент промышленности, который развивается в последнее время ускоренными темпами. И здесь у региона имеется достаточно большой задел: с одной стороны — компетенций, с другой — крупнейших промышленных предприятий, которые здесь находятся и реализуют свои программы. Рассчитываем, что в этом сегменте машиностроения в ближайшее время будет наблюдаться стабильный рост», — сказал Александр Морозов.

Также обсуждались вопросы транспортной доступности предприятий кластера, благоустройства территории, развитие жилищной и социальной инфраструктуры — для привлечения квалифицированных кадров.

Отметим, что транспортное машиностроение является основой машиностроительного комплекса Тверской области. В регионе работает 15 предприятий транспортного машиностроения, рост производства в отрасли в 2018 году составил 155%. В январе — сентябре 2019 года объём отгруженных товаров достиг 60,3 млрд рублей.