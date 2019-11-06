Руденя: В Тверской области создадут кластер транспортного машиностроения
Тверь, 6 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Промышленный кластер инновационного транспортного машиностроения планируют создать в Тверской области. Ключевые мероприятия по его созданию обсудил губернатор Тверской области Игорь Руденя с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым 6 ноября на площадке Тверского вагоностроительного завода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Проект промышленного кластера предполагает локализацию на территории региона производств от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Якорным предприятием кластера должен стать ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Реализация проекта рассчитана на 2020−2024 годы, объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Регион получит более 17,7 тыс. новых рабочих мест. Для реализации проекта при правительстве Тверской области создана рабочая группа.
Кирилл Липа на встрече отметил, что Тверской вагоностроительный завод сегодня является лидером в отрасли. По его словам, в 2020 году на заводе будут работать более 10 тыс. человек — больше, чем когда-либо, расширится и индустрия вокруг предприятия.
Также на встрече обсуждалась тема создания на базе Тверского машиностроительного кластера Центра компетенций в области общественного транспорта.
Также обсуждались вопросы транспортной доступности предприятий кластера, благоустройства территории, развитие жилищной и социальной инфраструктуры — для привлечения квалифицированных кадров.
Отметим, что транспортное машиностроение является основой машиностроительного комплекса Тверской области. В регионе работает 15 предприятий транспортного машиностроения, рост производства в отрасли в 2018 году составил 155%. В январе — сентябре 2019 года объём отгруженных товаров достиг 60,3 млрд рублей.