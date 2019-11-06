Батуми, Грузия, 6 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил на 13-й Конференции по обороне и безопасности Грузии (GDSC), которая проходит в отеле Hilton в Батуми. В ходе своего выступления Талаквадзе указал, что Россия является «серьезной угрозой безопасности» Грузии и призвал западных партнеров «передать Кремлю посыл» о прекращении «оккупации».

Арчил Талаквадзе

Председатель парламента заявил, что партнерство с США, НАТО и Евросоюзом сегодня для Грузии означает больше, чем когда-либо прежде. Одновременно Талаквадзе призвал союзникам объединиться перед «угрозой безопасности».

«Россия остается серьезной угрозой нашей безопасности и продолжает устанавливать барьеры с колючей проволокой. Несмотря на все это, наша инициатива «Шаг к лучшему будущему», представляет собой заявку на мирное разрешение конфликтов, а также предоставляет большие возможности и дает существенные преимущества для жителей оккупированных регионов. Мы верим, что наши партнеры передадут Кремлю ясный посыл, что изменение границ в Европе путем оккупации и агрессии неприемлемо, и верим, что наши партнеры смогут убедить Россию действовать в рамках международного порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили также взывала к международному сообществу оказать Грузии содействие и разрешить проблему «оккупированных территорий».