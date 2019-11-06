Некрасовское, Ярославская область, 6 ноября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В поселке Некрасовское Ярославской области дожди размыли дамбу моста, который только что прошел капремонт. Фотографии размыва появились в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Шёпот улиц. Некрасовское» Вконтакте Размыв моста в Некрасовском

На капитальный ремонт моста было выделено 50 млн рублей, 48 из которых дал областной бюджет. Однако заказчиком является администрация сельского поселения Некрасовское. Движение по мосту было открыто 1 ноября. Власти говорят, что работы на нем не закончены.

«В настоящее время мост еще не сдан на 100%, ведутся работы по монтажу ливневой канализации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации сельского поселения Некрасовское Владимир Лосев.

Иначе говоря, подрядчик должен будет восстановить дамбу. Между тем, движение по мосту открыто. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Правительство области тогда не скрывало, что ремонт моста не закончен.

«В связи с подъемом уровня воды в Солонице выше допустимых проектных отметок затянулись монтаж рубашки опоры №2 и демонтаж ее шпунтового ограждения. Эти работы не мешают движению, не влияют на его безопасность и будут выполнены в течение двух недель после того, как река придет в обычное состояние», — сообщал 1 ноября официальный сайт правительства Ярославской области.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, мост должен был быть введен в эксплуатацию еще 30 сентября.