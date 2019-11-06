Малоярославецкий район, Калужская область, 6 ноября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. В Калужской области свалка отходов третьего класса опасности обнаружена около деревни Алешково Малоярославецкого района, сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Калужской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По данным ведомства, общая площадь земельного участка, загрязненного отходами, составила 648,5 квадратных метра, что создало серьёзную угрозу окружающей среде. Размер вреда, причиненного почве в результате незаконного размещения отходов, превысил 37 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.