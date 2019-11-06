Санкт-Петербург, 6 ноября, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Регулярный круговой трамвайный маршрут «Первый туристический» (Т1) с 6 ноября начал ходить через красивейшие мосты Петербурга. Уникальный маршрут свяжет Васильевский остров, Петроградскую сторону с Финляндским вокзалом и Цирком на Фонтанке.

Electrotrans.spb.ru Ретро-трамваи в Музее городского электрического транспорта Петербурга

Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, на линии будет работать реплика широко распространенного в Ленинграде в советские годы трамвая «Американка». Состав построен в Цехе ремонта трамваев Горэлектротранса на Московском проспекте.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», трамвай ЛМ-33 «Американка» был выбран для обслуживания нового маршрута неслучайно. Трамваи этой модели служили пассажирам полвека, застали годы войны и блокады и ушли с линии только в 1979 году. Маршрут Т1 призван стать новым туристическим брендом Санкт-Петербурга наряду с Эрмитажем, Мариинским театром и разводными мостами.

Трамвай, прокатиться на котором будет интересно не только туристам, но и жителям города, по ходу следования будет делать 16 остановок. Как отмечают в комтрансе, с запуском маршрута Т1 возобновляется регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

«На пути туристического трамвая — 500 достопримечательностей и шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий», — отметили в комитете.

Пассажиры «Первого туристического» смогут также увидеть «Аврору» и Михайловский замок, Петропавловку и Ленинградский зоопарк, Марсово поле и Летний сад. Туристический трамвай будет делать четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.