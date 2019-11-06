Санкт-Петербург, 6 ноября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Петербургский парламент может предложить открыть данные о нарушителях правил платной парковки. Соответствующую федеральную инициативу уже внесли в Заксобрание Петербурга, ее поддержал и спикер, единоросс Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Krti.gov.spb.ru Платная парковка в Петербурге

Поправки предлагается внести в статью 26.10 КоАП РФ. Депутаты Госдумы смогут добавить туда положение, которое позволит чиновникам получать личные данные граждан, которые нарушили правила благоустройства на автотранспорте, если этот момент засняли на фото или видео.

По мнению Макарова, это нововведение поможет комплексно решить транспортную проблему исторической части Петербурга, которая страдает от нерегулируемых парковок на основных магистралях.

«Автомобильные пробки, возникающие в часы пиковой нагрузки на дорожную сеть, созданную еще в прошлом и даже позапрошлом веках, не только раздражают водителей и пассажиров, но и создают угрозу для безопасности жителей города. Как показывает практика, одной из главных причин транспортных заторов является нерегулируемая парковка на основных магистралях. Именно поэтому четыре года назад было решено создать в центре Петербурга первую пилотную зону платной парковки», — заявил единоросс.

Более того, в Петербурге даже установили штрафы за нарушения правил парковки, но «пробелы в федеральном законодательстве» не позволяют применять петербургский закон в полной мере: полиция не имеет права передавать сведения о владельцах авто даже чиновникам.

Всего, по данным Макарова, за время работы пилотной зоны платной парковки в Петербурге было выписано почти 700 тыс. штрафов на сумму более 2 миллиардов рублей. Но большую часть из них так и не удалось взыскать.

«И это не только деньги. Реальная возможность избежать наказания снижает дисциплину водителей, нивелирует эффект от реформы и подрывает авторитет власти города. Получается, что безответственный нарушитель получает существенные финансовые преимущества по сравнению с добросовестными водителями, большинство из которых исполняет закон и честно оплачивает свою стоянку. Такое положение дел неприемлемо», — уверен депутат.