Калуга, 6 ноября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Калужскому областному музыкальному колледжу им. С. И. Танеева в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году было выделено более 14,5 млн рублей. Эти средства позволили обновить музыкальные инструменты, учебную мебель и оборудование, библиотечный фонд. Об этом 6 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru Калужскому областному музыкальному колледжу им. С. И. Танеева в 2019 году было выделено более 14,5 млн рублей.

Так, в учебных классах размещены два рояля и 12 новых пианино «Николай Рубинштейн». Еще один рояль будет установлен в Танеевском концертном зале. Новые студенческие саксофон-тенор и саксофон-баритон получили студенты отделения духовых инструментов. Для концертных выступлений хора колледжа закуплены хоровые станки. Исполнители-оркестранты получили новые пюпитры. Закуплено оборудование для двух мобильных компьютерных классов. В концертном зале первого корпуса колледжа произведена замена зрительских кресел.

Библиотеку музыкального колледжа оснастили новыми стеллажами и шкафами, а библиотечный фонд пополнился новой учебной и методической литературой.