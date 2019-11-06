Пермь, 6 ноября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Пермской арт-резиденции откроется выставка работ театральных художников Александра Казначева и Юрия Жаркова, об этом 6 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция станет первой в текущем сезоне: выставочный зал пережил масштабные ремонтные работы.

«Экспозиция объединит в одном пространстве двух художников с разной индивидуальностью и неповторимым почерком. Экспозиции представят не только живопись и графику, но и иллюстрации к книгам и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву», — отметили организаторы мероприятия.

Выставка начнет свою работу в Пермской арт-резиденции 7 ноября в 18:00 по местному времени и продлится до 1 декабря 2019 года. Проект реализуется в рамках Года театра в России.