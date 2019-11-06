В Калуге стройка второй очереди музея истории космонавтики завершена на 80%
Калуга, 6 ноября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В Калуге в рамках федеральной адресной инвестиционной программы продолжается строительство второй очереди музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. В настоящее время уже выполнено 80% работ.
По словам директора музея Натальи Абакумовой, общая площадь второй очереди музея истории космонавтики в Калуге составит около 12 тыс. 480 квадратных метров. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 метра встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория.
Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность калужского музея истории космонавтики более чем в два раза — до 400 тысяч человек в год.