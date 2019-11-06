Екатеринбург, 6 ноября, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Галина Брусницына ИА REGNUM Пожарная машина у бизнес-центра «Высоцкий» (Екатеринбург)

К небоскрёбу уже подъехали несколько пожарных машин.

По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, ранее поступило сообщение о задымлении в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Екатеринбурге потушили пожар в цехе производственного предприятия. Горела кровля цеха на площади 500 квадратных метров.