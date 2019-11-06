Карабаново, Владимирская область, 6 ноября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области жители города Карабаново Александровского района протестуют против строительства мусоросортировочной станции, сообщил портал «Томикс».

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Местные жители в документах о территориальной схеме обращения с отходами обнаружили, что на территории муниципального образования планируется строительство мусоросортировочного комплекса «Александров 2».

В администрации планы снести арку и построить мусорный завод отрицают, хотя и признают, что предложения поступали. Региональная схема по обращению с отходами пока находится в разработке, и сити-менеджер просил исключить из неё все объекты по обезвреживанию отходов, которые должны были располагаться в Карабаново.

Также местные жители обеспокоены судьбой кирпичной арки XIX века. Они считают, что арку снесут, если будет принято решение построить завод — чтобы к нему без препятствий проезжали мусоровозы. В администрации опровергли и эту информацию, однако власти считают ворота «аварийными», а активисты утверждают, что арка находится в хорошем состоянии.

10 ноября горожане планируют выйти на митинг под лозунгом «Карабаново не свалка». На 14 ноября назначены общественные слушания, участие в которых должны принять глава города и местные депутаты.