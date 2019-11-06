Москва, 6 ноября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о снижении числа регионов с проблемами в электропотреблении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроснабжение

«Несмотря на рост электропотребления, отрасль стабильно обеспечивает потребности… С точки зрения надежности, такой показатель, как количество регионов с высокими рисками перерывов в электроснабжении, снизился с девяти до трех», — сообщил Новак, выступая в Госдуме.

Он также сообщил о планах.

«Мы планируем в ближайшее время выйти на отсутствие такого показателя», — заявил министр.