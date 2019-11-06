Слова Зеленского об одном президентском сроке были ошибкой — Лукаш
Киев, 6 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Чиновники восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном президентском сроке как призыв грабить, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 5 ноября в интервью телеканалу 112.ua.
Она отметила, что у президента Украины по сути нет сформированной команды единомышленников.
Лукаш считает, что члены президентской команды и новоназначенные чиновники восприняли слова Зеленского о том, что он пришёл на один президентский срок, как призыв грабить Украину.
Экс-министр уверена, что между старой и новой властью на Украине существует тесная связь и определённые договорённости:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукаш сообщила, что определённые силы на Украине используют разведение сил в Донбассе как повод свергнуть Зеленского, обвинив его в «капитуляции».