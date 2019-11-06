Киев, 6 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Чиновники восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном президентском сроке как призыв грабить, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 5 ноября в интервью телеканалу 112.ua.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Она отметила, что у президента Украины по сути нет сформированной команды единомышленников.

«У Зеленского нет этой команды. У него случайные бродячие люди», — отметила она.

Лукаш считает, что члены президентской команды и новоназначенные чиновники восприняли слова Зеленского о том, что он пришёл на один президентский срок, как призыв грабить Украину.

«Сигнал был понят не совсем так, как он хотел, но процессы после этого сигнала приняли психологически необратимый характер. Они не команда, они пришли на один раз, они — временщики».

Экс-министр уверена, что между старой и новой властью на Украине существует тесная связь и определённые договорённости:

«Это люди все из одного политического теста, из одного политического котла, у них переплетены, абсолютно, биографии, связи… Я хочу сказать, что уже давно произошёл сговор между руководителями наших правоохранительных органов, спецслужб и прошлой властью. И мы сейчас наблюдаем, как этот сговор реализуется. Он заключается в получении гарантий неприкосновенности», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукаш сообщила, что определённые силы на Украине используют разведение сил в Донбассе как повод свергнуть Зеленского, обвинив его в «капитуляции».