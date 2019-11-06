Москва, 6 ноября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Тарифообразование на рынке ОСАГО пока что далеко от совершенства, но тем не менее с начала 2019 года удалось добиться снижения страховых премий в 63 регионах России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Справедливого тарифообразования мы пока ещё не смогли добиться, так как существующая система направлена на усреднение тарифа и не учитывает пока в полной мере риски каждого водителя, что приводит к несправедливому распределению финансовой нагрузки на автовладельцев», — заявила Набиуллина.

«Тем не менее в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7% в результате принятых мер. Цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей. В целом ряде регионов, таких как Пермский край, Саратовская область, Вологодская область, Республика Коми, Забайкальский край снижение было практически на 10%», — указала она.

Необходима дальнейшая индивидуализация тарифа — в ЦБ РФ совместно с Минфином уже разработали соответствующий законопроект.