Москва, 6 ноября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Госдуме понимают необходимость отказа от перекрёстного субсидирования, однако осознают, что денег на оплату электричества по полному тарифу у населения России нет, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«Стратегически надо уходить от перекрёстного субсидирования, при этом мы понимаем, что иногда предлагаемый возврат к уплате населением рыночного тарифа сегодня невозможен по экономическим причинам, недостаточный уровень доходов у людей, у населения», — сказал депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия»).

По словам парламентария, «это направление сегодня не планируется использовать — поднятие платежей для населения выше инфляции».

Он заявил о необходимости находить направления внутри системы путём более эффективного энергосбережения в самой системе, путём более дешёвого, при этом качественного оборудования, производимого на российских предприятиях, путём производства электроэнергии на местном уровне, малой электроэнергетики, при котором получается экономия на доставку и одновременно вырабатывается тепло, путём ресурсосбережения, путём увеличения экспорта электроэнергии и так далее.