Москва, 6 ноября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Об этом говорится в тексте распоряжения правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте документа.

В Минприроды Логинов курировал работу департамента по отходам производства и потребления. Также в его ведении была охрана окружающей среды. Чиновник начал работу в министерстве в ноябре 2018 года.