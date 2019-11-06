Лас-Вегас, США, 6 ноября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. На автовыставке Sema Show в Лас-Вегасе американский автопроизводитель Ford представил 900-сильный электрический Ford Mustang Lithium EV. Об этом сообщает издание Motor1.

Motor1 Ford Mustang Lithium EV

В движение кроссовер приводит двухъядерный электрический мотор Phi-Power с двумя инверторами мощности, который сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией Getrag MT82. К электромотору подключёна 800-вольтовая аккумуляторная система Webasto. Привод у новинки задний. Стоит отметить, что силовой агрегат превосходит возможности электромоторов ранее выпущенных электрокаров в несколько раз.

Кроме того, у новой модели имеется заниженная подвеска и тормозная система Brembos.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года российские автолюбители приобрели 8888 автомобилей сегмента SUV. Это на 43% меньше прошлогоднего результата. Самым популярным автомобилем бренда за отчётный период стал Ford Kuga. За первые три квартала 2019 года в РФ было куплено 5689 единиц данной модели, что на 43,3% меньше, чем за первые девять месяцев 2018 года.

Читайте также: Компания Ford нашла замену моделям Mondeo, S-Max и Galaxy — СМИ