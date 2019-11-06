Пермь, 6 ноября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Пермском крае в январе-сентябре 2019 года с недобросовестных кредитозаемщиков приставы взыскали около 2,3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредиты

По данным ведомства, рост объема взысканных и возвращенных банкам денег по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 22%.

За девять месяцев 2019 года судебные приставы исполнили почти 17 тысяч производств о взыскании задолженностей по кредитам.