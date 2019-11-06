Москва, 6 ноября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Ключевой новацией 2019 года стало введение ограничения стоимости кредитов для граждан. Он потребовался, даже несмотря на отсутствие признаков критического уровня закредитованности физических лиц в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Показатель долговой нагрузки (ПДН) был введён недавно, 1 октября, для банков и микрофинансовых организаций. Теперь заёмщикам с высокой долговой нагрузкой сложнее будет получить кредит», — заявила Набиуллина.

«Почему мы так сделали? Темпы роста потребительского кредитования были достаточно высокими — порядка 25% в год. Они, конечно, были существенно ниже периода 2012−2013 годов, когда прирост задолженности достигал 50%. Сам по себе уровень долговой нагрузки населения не создавал рисков финансовой стабильности, тем более что этот уровень формировался преимущественно за счёт того, что приходили новые заёмщики за новыми кредитами», — отметила она.

Массовой ситуации, когда люди берут новый кредит, чтобы погасить старый, в Банке России не увидели.

«Более того, в кредитовании физических лиц выросла доля ипотеки — этот сегмент кредитования у нас не вызывает пока опасения, здесь ещё есть потенциал для роста. Но продолжение высоких темпов роста необеспеченного потребительского кредитования уже не выглядело безобидным», — указала она.

В результате в течение года четыре раза повышались коэффициенты для такого рода кредитования и как упреждающая мера был введён показатель долговой нагрузки.