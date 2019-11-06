Уфа, 6 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Первый автомат по продаже фермерского молока проявился в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

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По словам чиновников, первый круглосуточный молокоавтомат установлен в городе Белебее. Внутри автомата смонтирован бак объемом 100 л и поддерживается постоянная температура на уровне 4 градусов.

Местные жители теперь могут приобрести фермерское молоко по цене 35 рублей за один литр. С собой необходимо принести тару.

Отмечается, что натуральное фермерское молоко привозят в молокомат ежедневно, а нераспроданные вчерашние остатки продукции изымаются.

Фермеры планируют установить в городе как минимум еще один такой же молокомат.