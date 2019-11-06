Ярославль, 6 ноября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области сможет «простить» в 2019 году часть бюджетных кредитов, выданных муниципальным образованиям. Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

В случае, если местные власти не смогут вернуть областным ранее взятые кредиты, они могут рассчитывать на реструктуризацию. Срок такой реструктуризации — до 10 лет.

При этом часть долга может быть и вовсе прощена. Но лишь в том случае, если общая сумма муниципального долга, сложившегося на 1 января 2019 году, будет превышать объем собственных доходов бюджета (вероятно, по итогам года). Бюджетный кодекс запрещает брать кредиты в объеме большем, чем размер собственных доходов бюджета.

В конце 2018 года о достижении предельного уровня муниципального долга заявили власти Ярославля. Скорее всего, законопроект направлен именно на спасение областного центра. Так, согласно отчету об исполнении бюджета Ярославля за 9 месяцев текущего года, город получил бюджетных кредитов на 2,3 млрд рублей. Около 2 млрд из них было погашено.

Также бюджетными кредитами активно пользовались Переславль-Залесский, Рыбинск и Углич. Причем и у них с возвратом денег возникали проблемы — правительство региона издавало постановления об отсрочке возврата кредитов в течение года.