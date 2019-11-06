Калуга, 6 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников завода Volkswagen Group Rus, обвиняемых в краже автомобильных запчастей на сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом 6 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Следствием установлено, что с мая по октябрь 2019 года группа лиц, в которую входили сотрудники цеха комплексной доработки автозавода Volkswagen Group Rus и «БАСФ Восток», похищали автомобильные запчасти. Готовые к вывозу за охраняемую территорию запчасти хранились в металлических ящиках, предназначенных для средств индивидуальной защиты, в помещении лакокрасочного цеха. Водитель грузового автомобиля «МАЗ, осуществляя регулярные поставки лакокрасочной продукции из Нижнего Новгорода в Калугу, вывозил с завода украденные запчасти для их последующей продажи.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.