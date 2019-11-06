Москва, 6 ноября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Концепция гарантированного пенсионного плана призвана повысить гибкость использования своих накоплений гражданами России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Мы видим потенциал для роста рынка пенсионных накоплений. Сейчас совместно с Министерством финансов предложили концепцию гарантированного пенсионного плана. Это усовершенствование действующего законодательства, повышение гарантий перед будущими пенсионерами и гибкости ими использования своих накоплений», — заявила Набиуллина.

«Хотя эта концепция не может подменить массовую накопительную систему, но мы рассчитываем, что она сможет поднять доверие к инструментам самостоятельного формирования своей пенсии гражданами», — отметила она.

Набиуллина предложила организовать обсуждение концепции на площадке Совфеда.

В целом Банк России видит формирование источников «длинных денег» одним из приоритетов своей политики. Такие институты, как негосударственные пенсионные фонды, должны являться важными долгосрочными инвесторами в экономике, указала председатель ЦБ РФ.