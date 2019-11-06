Казань, 6 ноября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Татария попала в топ-10 регионов России, где водители отличаются самым опасным стилем вождения. Соответствующее исследование подготовили специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) и эксперты РАНХиГС и ВШЭ.

Https://vk.com/secret_anonim_16 Республика Татарстан

При составлении рейтинга учитывались данные телематических устройств компании Meta System, установленных в 14 тыс. автомобилях, владельцы которых имеют стразовой полис КАСКО. Устройства мониторят скорость движения, процессы ускорения и торможения, а также время, проведенное водителем за рулем, сообщает РБК. Учитывались усредненные данные по итогам II квартала 2019 года и включали масштаб аварий.

Так, среди самых аварийных регионов России Татария заняла пятое место с показателем 78,5 балла. Самыми аварийными регионами названы Чечня и Ингушетия, Орловская область, Хакасия, Кемеровская область, Ставропольский край, Челябинская, Ленинградская и Оренбургская области, а также Забайкальский край.

Рейтинг регионов по безопасному вождению возглавила Омская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября систему поощрений предложил разработать заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов для аккуратных водителей. Он пояснил, что одной из важных задач в России является стимулирование водителей к безопасному поведению на дороге. Это можно сделать, по мнению Акимова, используя онлайн-контроль за транспортными средствами и систему денежных поощрений для аккуратных водителей. В будущем будет полностью перестроена система поощрений и дополнительных бонусов по аккуратному вождению, в дальнейшем такими бонусами водитель мог бы оплачивать штрафы.