Москва, 6 ноября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Вопросы развития финансового рынка в России прямо связаны с проблемами экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 ноября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Развитие финансового рынка просто невозможно обсуждать в отрыве от развития экономики», — заявила Набиуллина.

Темпы роста, которые казались ниже прогнозируемых ожиданий, вызывают обеспокоенность, отметила она. Замедление роста связано и с внутренними, и с внешними факторами.

«Внутренние — это, прежде всего, проблема, по оценке Банка России, инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничивает деловую активность», — указала глава ЦБ.

«Внешние — это замедление мировой экономики, которое влечёт за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост», — добавила она.