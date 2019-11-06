Хабаровск, 6 ноября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Трасса Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, закрытая утром 6 ноября из-за обледенения и непогоды, вновь открыта для движения автотранспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Читайте также: Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре закрыли из-за снегопада

Несмотря на снятия ограничения движения пассажирского автотранспорта, ГУ МЧС по Хабаровскому краю призывает водителей соблюдать меры предосторожности. На отдельных участках трассы сохраняется гололед.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 ноября трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре была закрыта для движения в связи гололедом и непогодой.