Великий Новгород, 6 ноября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В Новгородской области ливневые дожди подтопили 32 населённых пункта на территории девяти районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, подтоплены 84 дома, где живут 249 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В зоне подтопления — 298 приусадебных участков и 25 участков дорог, повреждены шесть деревянных переправ, отсутствует проезд к шести населённым пунктам.

Ещё в двух районах области — Новгородском и Шимском — устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь в ночь на 6 ноября.

«Энергетики устранят повреждения в ближайшие часы», — сообщили в новгородском филиале «Россети Северо-Запад». В филиале сохраняется особый режим работы из-за неблагоприятных метеоусловий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 27 октября, Новгородская область серьёзно пострадала от ураганного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду — аварии на электросетях в регионе устраняют до сих пор, в двух районах — Крестецком и Валдайском — введён режим чрезвычайной ситуации.