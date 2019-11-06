Москва, 6 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В ряде стран вокруг российских СМИ «нагнетается атмосфера враждебности и недоверия». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 6 ноября на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ в качестве примера такой враждебности рассказал о недавнем мероприятии в Лондоне. Несмотря на то, что оно называлось «Конференция по свободе СМИ», туда не пустили ни российских журналистов, ни дипломатов из России.

Лавров отметил, что целью таких «кулуарных проектов» является стремление размыть стандарты СМИ, разделить информационные ресурсы на «свои» и «чужие», а также ввести политическую цензуру.

Напомним, 6 ноября посольство России в Вашингтоне сообщило о новой волне русофобии, которую стали нагнетать СМИ США.