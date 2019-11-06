Октябрьский район, Югра, 6 ноября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Югре предприятие ООО «Ламор-Югра» уничтожило 4,3 тысячи саженцев сосны ради склада горюче-смазочных материалов и обычный склад. Ущерб составил 107 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Природнадзоре ХМАО.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Отмечается, что уничтоженные молодые сосны были высажены в 2012 году в Ендырском лесничестве (Октябрьский район) в рамках лесовосстановительных мероприятий.

По факту самовольного занятия лесного участка составлен протокол и отправлен в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).