Мадрид, 6 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. По итогам октября 2019 года на испанском авторынке было продано на 31,1% больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Иван Шилов ИА REGNUM Элетромобиль

Стоит отметить, что продажи электрических, гибридных и газовых транспортных средств, к которым относятся легковые автомобили, квадроциклы, коммерческие и промышленные транспортные средства и автобусы, в Испании выросли в октябре на 38%, до 14 603 единиц. Большую часть из этих продаж выпало на долю легковых автомобилей — 13 474 экземпляра.

По данным ANFAC, за десять месяцев 2019 года в Испании было зарегистрировано 122 876 электрифицированных, гибридных и газовых автомобилей, что на 38% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажи электромобилей составили в октябре 1037 экземпляров. Причем с января по октябрь 2019 года продажи полностью электрифицированных моделей авто выросли на 81,8% — продано 10 189 единиц.

Напомним, сентябре 2019 года на испанском авторынке было реализовано на 45,6% больше электромобилей, чем годом ранее. Всего тогда был продан 941 электрокар.

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