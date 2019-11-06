Ижевск, 6 ноября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. В Удмуртии выясняют обстоятельства происшествия на железной станции Карамбай, где сошли с рельсов две тележки. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошёл 5 ноября в 22:00 часов на 1058 км на железнодорожной станции Карамбай. По данным ведомства, сошли с рельсов две тележки с порожними цистернами грузового поезда.

Пострадавших нет, оценивается размер ущерба. По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года на 1142 км железнодорожной станции Сарапул Горьковской железной дороги «пассажирским поездом смертельно травмирован несовершеннолетний 2005 года рождения».

По данным ведомства, на Горьковской железной дороге в первом полугодии 2018 года было травмировано 65 человек, в I полугодии 2019 года — 88.