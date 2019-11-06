Ярославль, 6 ноября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области отрицают планы застроить площадь Волкова в областном центре. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект застройки площади был представлен в Москве на выставке Denkmal, на открытии которой присутствовал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Yarregion.ru Стенд Ярославской области с проектом реконструкции площади Волкова

Сейчас власти говорят, что это лишь «пример работы архитектора», а не реальная перспектива. Вот как прокомментировал эту информацию сам Роман Колесов:

«В рамках международной выставки Denkmal, цель которой обмен опытом специалистов в области сохранения объектов культурного наследия, свои проекты на в стендах регионов страны, представляли не только реставраторы, но и архитекторы, в направлении возможных решений развития исторической среды городов. Было много нестандартных и интересных концепций, практическое применение которых пока не определено. На стенде нашей области, в качестве одного из примеров работы архитекторов, была представлена концепция реконструкции площади Волкова. Отмечу, что проект представлен в качестве концепции. В настоящее время режимы достопримечательного места «Исторический центр города Ярославля» запрещают строительство на территории площади Волкова. Оценка воздействия данного проекта на объект всемирного наследия, которая в обязательном порядке должна производиться ЮНЕСКО и Министерством культуры РФ, — не проводилась. Говорить о возможности практической реализации данного проекта на данный момент невозможно, — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Роман Колесов не пояснил, почему в качестве «примера работы архитектора» решили взять проект более чем десятилетней давности. Неясно также, идет ли речь о старой концепции строительства (с подземным пространством) или же о его усеченной форме. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.