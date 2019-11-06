Москва, 6 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В России негосударственные пенсионные фонды показали низкую доходность, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, показавшего, что в России 75% населения не откладывают деньги на будущую пенсию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«В условиях непроцветающей экономики России они не смогли обеспечить реальный и значительный прирост пенсионных накоплений, что не вызывало энтузиазма у населения, — сказал Колганов. — Если ориентироваться на развитые страны, то там негосударственные пенсионные фонды являются одним из очень крупных институциональных инвесторов, так как, размещая свои средства в ценных бумагах компаний, они в значительной степени подпитывают инвестиционный рынок. Что касается РФ, то нам мечтать о такой же системе было бы невредно, но для того, чтобы она реально появилась и заработала, надо существенно изменить наше экономическое положение».

Во-первых, как заметил экономист, должны существенно возрасти доходы населения, так как в условиях, когда люди живут от зарплаты до зарплаты, формировать накопления им просто не с чего. Во-вторых, нужно, чтобы в экономике был другой инвестиционный климат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на государственную пенсию в старости рассчитывают лишь 22% жителей России, 14% граждан надеются на личные сбережения. 3% опрошенных в случае необходимости обратятся за материальной поддержкой к детям. Еще 3% отчисляют средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).