Почему в РФ забуксовало развитие частной пенсионной системы?
Москва, 6 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В России негосударственные пенсионные фонды показали низкую доходность, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, показавшего, что в России 75% населения не откладывают деньги на будущую пенсию.
Во-первых, как заметил экономист, должны существенно возрасти доходы населения, так как в условиях, когда люди живут от зарплаты до зарплаты, формировать накопления им просто не с чего. Во-вторых, нужно, чтобы в экономике был другой инвестиционный климат.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на государственную пенсию в старости рассчитывают лишь 22% жителей России, 14% граждан надеются на личные сбережения. 3% опрошенных в случае необходимости обратятся за материальной поддержкой к детям. Еще 3% отчисляют средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).