Москва, 6 ноября, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Укрепление доллара США на международном рынке Forex после публикации позитивных данных по деловой активности в секторе услуг США, который формирует подавляющую часть ВВП, привело к некоторому росту доллара и на локальном рынке. Курс доллара против рубля подрос к отметке 63,50 руб. Курс евро консолидируется в районе 70,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«В целом на фоне высоких цен на нефть и спроса на рисковые активы российский рубль устойчив. Закрепление курса доллара США ниже отметка 63,75 руб. открывает пусть к дальнейшему укреплению рубля в направлении 63 в обозримой перспективе.

По всей видимости, диапазон цен 63 — 64 руб. за единицу американской валюты и станет определяющим на ближайшие дни.

Сегодня, 6 ноября, есть вероятность продолжения инерционного роста доллара США к уровню 63,75 руб. в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах США.

Данные от американского института нефти указали на резкий рост запасов энергоносителей. Если официальные данные от министерства энергетики США подтвердят данную тенденцию, то на рынке нефти могут развиться коррекционные откаты от недавних максимумов.

А это в свою очередь станет драйвером коррекционного укрепления доллара на локальном рынке», — считает эксперт.

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