Воронеж, 6 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Вопрос возвращения специалитета в гуманитарные и педагогические дисциплины — дискуссионный, и требует обсуждения в профессиональном сообществе. Об этом ИА REGNUM заявил ректор Воронежского государственного университета профессор Дмитрий Ендовицкий, комментируя выступление профессора филологического факультета ВГУ Людмилы Кольцовой на заседании Совета по русскому языку при президенте РФ 5 ноября

Студенты в аудитории

«В системе образования есть ряд дискуссионных вопросов с большой историей, к которому относится тезис о возвращении специалитета в гуманитарные и педагогические дисциплины. Есть весомые аргументы «за» и «против». Пять лет позволяют подготовить готового и всестороннего подкованного специалиста-русиста. В то же время, студент, окончивший бакалавриат, имеет право скорректировать свою профессиональную траекторию, выбрав магистерскую программу по смежному профилю и получить большие конкурентные преимущества на рынке труда. Вопрос требует обстоятельного обсуждения в профессиональном сообществе», — считает ректор Воронежского госуниверситета.

«Что касается тезиса об увеличении бюджетных мест, то здесь стоит отметить сбалансированную и выверенную работу Министерства науки и образования РФ. Конечно, тезис «чем больше бюджетных мест, тем лучше» для вуза, с точки зрения профессионального эгоизма, совершенно верный, но необходимо корректировать потребности, исходя из сложившейся ситуации. Тем более что на недавней встрече с молодыми учёными, которая состоялась в Воронежском государственном университете, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков объявил, что будет внесена коррекция в методику распределения контрольных цифр приема и большая часть бюджетных мест из столичных вузов будет передана в региональные учебные заведения», — добавил Дмитрий Ендовицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подверг острой критике министра образования и науки Михаила Котюкова после выступления профессора филологического факультета Воронежского государственного университета, члена Совета по русскому языку при президенте РФ Людмилы Кольцовой. Она, в частности, рассказала о несоответствии требований Минобрнауки и распределения бюджетных мест на педагогических специальностях. Так, для формирования полноценной учебной группы, согласно требованиям, должно быть не менее 12 студентов, тогда как бюджетных мест выделено всего шесть — студентов же на контрактной основе на таких специальностях немного. Также профессор обратилась с предложением вернуть пятилетний специалитет на гуманитарные специальности.

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