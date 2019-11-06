Возвращение специалитета в вузы требует обсуждения – ректор ВГУ
Воронеж, 6 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Вопрос возвращения специалитета в гуманитарные и педагогические дисциплины — дискуссионный, и требует обсуждения в профессиональном сообществе. Об этом ИА REGNUM заявил ректор Воронежского государственного университета профессор Дмитрий Ендовицкий, комментируя выступление профессора филологического факультета ВГУ Людмилы Кольцовой на заседании Совета по русскому языку при президенте РФ 5 ноября
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подверг острой критике министра образования и науки Михаила Котюкова после выступления профессора филологического факультета Воронежского государственного университета, члена Совета по русскому языку при президенте РФ Людмилы Кольцовой. Она, в частности, рассказала о несоответствии требований Минобрнауки и распределения бюджетных мест на педагогических специальностях. Так, для формирования полноценной учебной группы, согласно требованиям, должно быть не менее 12 студентов, тогда как бюджетных мест выделено всего шесть — студентов же на контрактной основе на таких специальностях немного. Также профессор обратилась с предложением вернуть пятилетний специалитет на гуманитарные специальности.
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