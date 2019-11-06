Омск, 6 ноября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. В сфере информационных технологий сформирован пласт избалованных работников, которым важно, чтобы профессия представляла интерес. Об этом 5 ноября заявил сопредседатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко на XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На вопросы журналистов ответил сопредседатель совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Герман Клименко

По его словам, в Москве нет проблем с квалифицированными кадрами, и программистам там интересно работать. Клименко считает, что если Омск предъявит спрос на квалифицированные кадры и начнет размещать соответствующие заказы, то с кадрами не должно возникнуть проблем.

«Хотя тренд, что чем квалифицированнее кадры, тем быстрее они нас покидают — есть», — отметил эксперт. Несмотря на это, в регионе необходимо готовить квалифицированные кадры, так как есть вероятность, что они вернутся, считает Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. В рамках форума состоится пленарная сессия «Россия и Казахстан: цифровая трансформация».

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