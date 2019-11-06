Москва, 21 июня, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Продукты, которые могут снизить уровень холестерина в крови, назвал 21 июня врач и телеведущий Валерий Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, наиболее эффективным для этого пищевым продуктом являются орехи.

«70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина — одного из популярных лекарств для понижения этого показателя», — заявил врач.

Также он рассказал, что в диком рисе есть вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином.

Кроме этого, врач напомнил, что содержащиеся в рыбе полиненасыщенные жирные кислоты могут повышать содержание хорошего холестерина и понижать — плохого, а также, что на данный показатель может влиять за счет полифенолов зеленый чай.

«Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол — биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку», — отметил медик.

Помимо того, Мясников рассказал, что для контроля уровня холестерина в организме достаточно есть по одной дольке чеснока ежедневно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июня из данных опроса ВЦИОМа стало известно, что большинство жителей России (60%) следят за своим питанием и правильно питаются.